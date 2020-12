Recovery, Tajani: "Accetto la sfida di Renzi, lavoriamo insieme" 

"Matteo Renzi ha ragione, io accetto la sfida, sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza europea per il bene del Paese e per renderlo competitivo. Sono d'accordo nel mettere insieme le nostre energie" per il Recovery Plan. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al convegno "Il Mes spacca Italia". "Ben venga una bicamerale, un luogo in Parlamento per trovare le soluzioni migliori", ha aggiunto.