Recovery, rinviato il Consiglio dei ministri sul "Piano Italia"

IPA

Non ci sarà oggi un nuovo confronto del Consiglio dei ministri sulla governance del Recovery Fund. La riunione si pensava potesse tenersi nel pomeriggio, dopo lo stop a quella di lunedì dovuta alla notizia della positività al Covid del ministro Lamorgese, ma è stato deciso di rinviare tutto ai prossimi giorni. I nodi su cui si è palesata la frizione tra le forze di maggioranza, in particolare con la vibrante protesta di Italia Viva, non sono stati sciolti.