Recovery plan, Matteo Renzi. "Prima di votare il testo, ci diano 24 ore per leggerlo"

"È possibile, per cortesia, avere un benedetto testo su cui dire sì o no?". Matteo Renzi a "Stasera Italia" chiede 24 ore per leggere il testo del Recovery plan per poi votarlo. "Non l'abbiamo avuto - spiega il leader di Italia Viva che precisa - abbiamo ricevuto solo una sintesi".

"Quando arriva questo benedetto testo - continua Renzi - va votato, se no va a finire come è finita per la legge di bilancio". Infine il leader di Italia Viva ribadisce: "Prima di votare sì a quel testo, ci diano 24 ore per leggerlo. Sono 140 pagine che al momento non ci sono".