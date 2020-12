Recovery plan, fonti Italia Viva: "Sui contenuti ci separa un abisso"

Ansa

"Sui contenuti del Recovery plan non ci siamo, ci separa un abisso: abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza modificata dopo la conferenza stampa di Renzi". Lo affermano fonti di Italia Viva dopo un confronto con i ministri Gualtieri e Amendola che definiscono "serrato e non risolutivo". Punti cruciali per il partito di Renzi sono: "Mes, infrastrutture, giustizia, Pubblica amministrazione e 5G".