Recovery Plan alle Camere, Conte: "E' un piano chiaro e coraggioso"

Ansa

Il governo "si impegnerà al massimo" nella gestione del Recovery Plan, inviato al Parlamento per acquisirne le valutazioni. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, sottolineando che per uscire dalla crisi e "per portare l'Italia sulla frontiera dello sviluppo europeo e mondiale occorre un progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese". Per il premier il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) è "il cardine del progetto".