Recovery, Palazzo Chigi: nel fondo extra c'è l'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria

C'è anche l'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria tra gli investimenti previsti dal decreto legge che istituisce il nuovo Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo spiega Palazzo Chigi, elencando gli interventi previsti dal provvedimento approvato in Cdm. Sono una trentina e vanno dai fondi aggiuntivi per il superbonus al rinnovo delle flotte di bus e treni, fino ai contratti di filiera per agroalimentare e pesca.