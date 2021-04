Recovery, Meloni: "Avremo 4 giorni per valutarlo, a Camere ruolo marginale"

ansa

"In teoria il Pnrr va presentato entro il 30 aprile, il presidente Draghi verrà in Aula il 26 aprile, quindi 4 giorni prima. Il rischio che il Parlamento e l'opposizione non abbiano la possibilità di giudicarlo e dire la propria sono molto alti". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo aver incontrato il premier Draghi sul Recovery plan. Per le Meloni, il "ruolo del Parlamento in questa vicenda" rischia di essere "molto marginale".