Recovery, il Pnrr approda in Cdm: entro venerdì all'Ue

Incassato mercoledì il via libera del Parlamento, è atteso in Cdm l'ok al Recovery Plan. L'Italia deve inviare il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza all'Ue entro venerdì. Previsto il via libera anche al mini-decreto proroghe, mentre restano in sospeso ancora due nodi: quello della proroga dell'invio delle cartelle esattoriale e quello delle concessioni balneari.