Recovery Fund, Gentiloni: Italia all'altezza della sfida

Nel mettere a punto il programma di riforme per l'accesso alle risorse dei Recovery Fund non si tratta di compilare una "raccolta di esigenze ma del coraggio di guidare questa ripresa e ricostruzione perché o lo facciamo oggi o sarà difficile in altre occasioni. Sono fiducioso che l'Italia ha tutte capacita e potenzialità per essere all'altezza di questa sfida". Lo ha detto il Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni.