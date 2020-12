Recovery, Conte: tensioni legittime, ma sarà piano nazionale 

Ansa

"Comprendiamo bene che fino a quando il piano non sarà definito ci saranno ansie e tensioni legittime perché è una grande occasione storica". Ma "sarà un piano nazionale, non ci sarà una concezione padronale". Così Giuseppe Conte parlando di come il governo intenda gestire il Recovery Fund, sottolineando di come si tratti di "risorse della comunità nazionale".