Recovery, Conte: task force la chiede Ue ma non sarà invasiva 

Ansa

Sulla task force per la gestione del Recovery Fund "occorrerà una riflessione ampia e condivisa. E' chiaro che avremo bisogno di qualche strumento, che ci assicurerà innanzitutto un monitoraggio. Ce lo chiede l'Ue". Così il premier Giuseppe Conte sottolineando che tuttavia "non è pensabile, e non ci abbiamo mai pensato, che ci sia una struttura centralizzata che possa essere invasiva".