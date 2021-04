Recovery, bozza prevede un ufficio semplificazione a Palazzo Chigi

LaPresse

A Palazzo Chigi "viene costituito un Ufficio per la razionalizzazione e semplificazione delle leggi e regolamenti". Lo prevede la bozza del Pnnr. La riforma per la semplificazione, viene spiegato, "abroga o revisiona leggi che ostacolano la vita quotidiana di cittadini, imprese e P.a.; interviene sulle leggi in materia di P.a., di contratti pubblici, su norme di ostacolo alla concorrenza, su regole che hanno facilitato frodi o episodi corruttivi".