Recovery, bozza decreto: rispettare i tempi o arrivano commissari ad acta

IPA

Rispettare i tempi per la messa a terra dei progetti del Recovery è "un obiettivo considerato talmente fondamentale che, nel caso in cui gli enti locali o le amministrazioni centrali non riescano a stare al passo, scattano i poteri sostitutivi esercitati dal Cdm". In alcuni casi arriveranno anche commissari ad acta. E' quanto prevede la bozza del decreto Recovery, che venerdì sarà all'esame del Consiglio dei ministri.