Rave party, Meloni: "Introdotta una nuova fattispecie di reato"

Dopo lo sgombero del rave party a Modena, il governo ha introdotto una nuova fattispecie di reato sul tema.

Durante la conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri, il premier Giorgia Meloni ha spiegato: "Inizialmente si era ragionato di intervenire su un'aggravante per il reato che già esiste, e cioè 'invasione di terreni ed edifici', ma abbiamo scelto di introdurre un reato nuovo e diverso per evitare che si inserisse tra i reati contro il patrimonio e non per l'incolumità pubblica".