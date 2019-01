Rai, la Lega attacca Luxuria: "Lezione di gender ai bambini è inaccettabile"

"Si è trattato di una vergognosa forma di indottrinamento. Questo non può lasciarci indifferenti", ha sottolineato Pillon. Per il deputato del Carroccio Paolo Tiramani, capogruppo in vigilanza Rai, "Stiamo parlando di argomenti di una tale complessità che non possono essere trattati in maniera così leggera con piccoli ragazzi all'interno di un programma televisivo".



Luxuria replica e attacca Salvini - L'ex parlamentare ha replicato alle accuse attaccando Matteo Salvini e ricordando la sua partecipazione alla trasmissione. "Salvini in una puntata precedente ha parlato di sovranismo, chiedo a Pillon voleva anche lui indottrinare i bambini o semplicemente ha espresso la sua opinione come ho fatto io con il bullismo?", ha detto Luxuria. "Fare un doppio senso sulla 'favola dell'uccello in gabbia', è irrispettoso nei confronti dei bambini ed è da chi è ossessionato dal sesso".



Anche FdI contro Luxuria - Ma le critiche a Luxuria arrivano anche da Fratelli d'Italia, che annuncia un'interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, parla di una puntata che "fa vergognare del servizio pubblico radio televisivo. Usare una classe di bambini per fare propaganda transgender è quanto di più lontano ci possa essere dall'educazione sessuale. Una cosa è parlare di politica, immigrazione, Europa, sovranismo, destra e sinistra. Un'altra è affrontare temi etici di tale rilevanza con chi ha fatto scelte personali che incidono sulla sfera sessuale e affettiva di ragazzini in piena età dello sviluppo psicologico ed emotivo".