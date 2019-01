28 gennaio 2019 11:01 Rai, 30mila euro a Grillo per uno show | Il Pd attacca: "Folle usare così i soldi pubblici" Il programma voluto dal neo-direttore di rete in quota M5s in un filone dedicato ai grandi showman italiani. A difenderlo Salvini e Di Maio.

Beppe Grillo torna nei panni del comico sulla Rai2 con uno speciale voluto dal neo-direttore Freccero ed è subito polemica. All'artista genovese (protagonista di uno speciale dedicato ai grandi artisti italiani) verranno infatti pagati 30mila euro come diritti d'autore per alcuni spezzoni di spettacoli che Viale Mazzini manderà in onda durante "C'è Grillo". Ed è subito polemica nonostante la Rai abbia fatto sapere che "così come per tutti i programmi simili, viene versato il dovuto per la cessione in licenza dei diritti di diffusione televisiva". Sul programma ideato da Freccero (in quota M5s) si scaglia il Pd: "Sono cose da Repubblica delle banane".

"Ricordo a Grillo che 30mila euro è lo stipendio annuo lordo di un impiegato comunale. Lui lo prende in una botta sola perché è un capo politico. Tria deve spiegare" incalza il deputato dem, Roberto Morassut.

Gli fa eco Davide Faraone, sempre Pd: "Presenterò un'interrogazione in Vigilanza Rai e chiederò di poter fare un accesso agli atti per verificare quanto scrivono organi di stampa in riferimento al presunto compenso. Pensare che i soldi del servizio pubblico siano utilizzati per pagare quello che ormai è a tutti gli effetti un leader politico mi sembra folle". Il capogruppo Pd in Commissione Vigilanza rincara la dose: "Questa vicenda potrebbe anche essere diversa: potrebbe infatti essere tutto pensato per poter consentire a Beppe Grillo di fare il bel gesto, con una bella dichiarazione in cui rinuncia al compenso".