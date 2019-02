Raggi, Appendino e Nogarin: "Caso Diciotti? Ci si difende nei processi" | In corso il referendum online

Grillo: "Su Rousseau solo una battuta, fiducia in Di Maio" - Tornando sul tweet ironico postato domenica sulla consultazione online (definita qualcosa a metà "tra il comma 22 e la sindrome di Procuste"), Beppe Grillo prova a gettare acqua sul fuoco: "La mia era solo una battuta, montata ad arte contro il M5s Piena fiducia nel capo politico Luigi Di Maio".



De Magistris: "M5s? Che si fa pure stare sulle poltrone" - Critiche al Movimento Cinque Stelle arrivano anche dal sindaco di Napoli: "Il M5s prima di governare urlava giustamente contro chi godeva dell'immunità per non farsi processare. Ora senza pudore tentenna per salvare il capo dell'alleanza Salvini e fa votare iscritti con un quesito imbarazzante. Che si fa pur di stare attaccati alle poltrone. Onestà, onestà!".



In corso le consultazioni dopo lo slittamento di un'ora - E' in corso la consultazione online sul caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau. L'inizio è slittato dalle 10 alle 11 per problemi tecnici mentre le votazioni chiuderanno alle 20. Persistono, tuttavia, "rallentamenti" sull'accesso alla piattaforma, prontamente rilevati dagli iscritti sul blog delle Stelle.