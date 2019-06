Radio Radicale, svolta vicina: in arrivo la mozione per salvarla

Svolta vicina nella vicenda di Radio Radicale : giovedì l'Aula del Senato affronterà la mozione parlamentare per salvarla. Il testo prevederebbe di concedere all'emittente quattro milioni di euro come misura ponte in attesa di nuove norme sulla trasmissione dei lavori parlamentari. Nella mozione ci sarebbe anche lo slittamento dal primo gennaio al primo febbraio 2020 dell'inizio dei tagli alla legge sull'editoria.

"Su Radio Radicale si sta trovando una soluzione di equilibrio per continuare a dare un servizio, nel rispetto dell'uso di denaro pubblico", ha sottolineato Alessandro Morelli, responsabile editoria delle Lega e presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.



"Il buon senso - ha aggiunto - si sta diffondendo anche nel settore dell'editoria, dove in una prima fase hanno prevalso posizioni prevenute nei confronti di molte testate. Siamo pronti a rimetterci in campo per ricostruire i cocci, perché parliamo di un settore di primario interesse per il Paese e con il quale siamo in continuo contatto".