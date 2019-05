Radio Radicale, M5s dice stop alla proroga: bagarre in Commissione

Bagarre in commissione alla Camera dopo lo stop definitivo agli emendamenti al decreto crescita che chiedevano una proroga per la convenzione di Radio Radicale. Tutti i gruppi sono intervenuti per tentare di convincere il Movimento, che ha impedito l'unanimità, a cambiare idea. Duro l'affondo della dem Silvia Fregolent contro il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi, accusato di fare "il Ponzio Pilato".