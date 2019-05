Radio Radicale, Di Maio: trovare soluzione senza aiuto Stato

"Non ho nessun interesse a far chiudere Radio Radicale ma bisogna trovare una soluzione che tuteli i posti di lavoro senza aiuti diretti dello Stato". Lo ha affermato Luigi Di Maio, sottolineando che è necessario individuare "una soluzione che tuteli tutte le radio italiane e non una sola". Il vicepremier ha quindi invitato Roberto Giachetti a interrompere lo sciopero della fame contro la sospensione della convenzione tra l'emittente e il Mise.