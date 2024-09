Rachele Mussolini lascia FdI e passa a Forza Italia

Con un messaggio al gruppo di FdI in Campidoglio, la politica ha salutato i suoi colleghi e ufficializzato la scelta. Mussolini era entrata come campionessa di preferenze in Consiglio comunale nel 2021. Adesso il passaggio in Forza Italia, partito per anni riferimento anche della sorella Alessandra. In Campidoglio si stanno cercando però gli ultimi aggiustamenti per creare il gruppo consiliare, studiando il regolamento per far sì che Mussolini possa entrare sotto il simbolo di Forza Italia.