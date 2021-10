Quota 100, Salvini da Draghi: Lega al lavoro sul "salva pensioni"

agenzia

Matteo Salvini ha incontrato a Palazzo Chigi Mario Draghi per fare il punto sulla riforma delle pensioni. "La Lega è al lavoro sul 'salva pensioni' per evitare il ritorno alla Fornero", comunica il Carroccio in una nota al termine del colloquio, durato circa un'ora, fra l'ex ministro e il premier. Draghi ha già annunciato che Quota 100 non sarà rinnovata.