Quirinale, Salvini: "Serve un tavolo di confronto, chiamerò tutti i leader"

Il centrodestra "è centrale, non solo strategicamente ma numericamente. La Lega ha l'onore di guidare un centrodestra che ha le carte giuste per essere protagonista della scelta di un Presidente della Repubblica che, finalmente, non abbia in tasca la tessera del Pd". E' quanto afferma Matteo Salvini, annunciando un tavolo di confronto "con tutti i segretari dei partiti, dal più piccolo al più grande".