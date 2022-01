Quirinale, Salvini: "Pericoloso togliere Draghi da Palazzo Chigi"

Ansa

Rispetto all'ipotesi di Mario Draghi presidente della Repubblica, Matteo Salvini ha detto che "sarebbe pericoloso toglierlo da Palazzo Chigi in un momento economico difficile". Il leader della Lega ha aggiunto che quello di Casini non è un candidato del centrodestra. Salvini ha detto che verranno fatti 3 o 4 nomi: "Spero che da sinistra non arrivino solo no, perché l'Italia merita una scelta veloce e condivisa".