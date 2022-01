Quirinale, Salvini: "Berlusconi generoso, vediamo se la sinistra continua coi no"

Ansa

E' stata una "giornata importante, per il centrodestra e per l'Italia. Dopo la scelta generosa di Berlusconi, ora vediamo se a sinistra continueranno a dire di no a tutte e tutti". E' quanto afferma Matteo Salvini, parlando delle candidature alla Presidenza della Repubblica. Il leader della Lega ha definito la rinuncia del leader di Forza Italia all'elezione al Colle "una scelta decisiva e fondamentale, un grande servizio all'Italia e al centrodestra".