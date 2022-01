Quirinale, salta il vertice del centrodestra e Berlusconi resta ad Arcore

Villa Grande, la residenza romana di Berlusconi, potrebbe ospitare il summit già nel fine settimana, anche se non si esclude un rinvio alla prossima, magari a ridosso della quarta votazione a Montecitorio.

Il vertice serviva per capire se Berlusconi ha intenzione di sciogliere la riserva andando avanti oppure se preferisce fare un passo indietro. In entrambi i casi, i tempi non sarebbero ancora maturi, e perciò al momento il leader di FI temporeggia.

Per Vittorio Sgarbi i numeri dell'operazione Quirinale sembrano per ora non sufficienti: "Sono 498 i voti per Berlusconi se votasse tutto il centrodestra, ma ci sono gli impossibilitati perché in quarantena o No vax, per cui secondo me diventano 420-410".