Quirinale, niente quorum nella prima votazione: prevalgono le schede bianche

Ansa

Al primo giorno di votazione è fumata nera per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica: i partiti hanno scelto in massa la scheda bianca e nessuno ha raggiunto il quorum fissato a 673 voti. Insieme alla stragrande maggioranza di schede bianche, preferenze sono arrivare anche per Mario Draghi, Marta Cartabia e Silvio Berlusconi.