Quirinale, Liguori: "I 336 di Mattarella franchi tiratori contro un'Istituzione"

"I 336 voti di Mattarella? Sono franchi tiratori contro un'Istituzione". È il commento del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, sul sesto scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. "Le più alte Istituzioni della Repubblica vanno candidate solo quando c'è un accordo - ha spiegato nel corso del suo intervento a "Stasera Italia" - non possono essere buttate così nel piatto perché metà dei votanti si era astenuto".

Liguori poi aggiunge: "L'indicazione era di votare scheda bianca, come hanno fatto in 104 - ha detto - gli altri 330 sono franchi tiratori nei confronti di Mattarella, tirando in ballo il Presidente uscente. E quello che è successo questa sera con Mattarella è successo quest'oggi con Casellati: questa cosa non va bene".