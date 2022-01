Quirinale, Liguori: "Berlusconi uno spauracchio ma unico a essere votato, Conte e Salvini non vogliono Draghi"

"Per il Quirinale c'è una riserva che non è stata ancora sciolta, ed è quella di Berlusconi: lui è stato usato come uno spauracchio per mettere un po' paura, senza ricordare che è stato l'unico a essere votato da milioni di italiani". A "Stasera Italia", il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori commenta così le manovre che porteranno da lunedì all'elezione del prossimo presidente della Repubblica.

"Come finirà? Sicuramente l'incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini serviva a scoraggiare Draghi - ha spiegato - io se fossi Berlusconi direi: se non posso essere io il presidente, allora dev'essere Draghi".