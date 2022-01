Colle, Meloni: "Vertice centrodestra? Se non viene fissato lo chiedo"

Ansa

Mentre si attende che venga fissato il prossimo vertice del centrodestra sul Quirinale, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni chiarisce: "Per come la vedo io, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Se non sarà convocato lo chiederò io ufficialmente". Ai cronisti che le chiedono se il centrodestra sia ancora unito risponde: "Sempre".