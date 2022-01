Quirinale, Letta: serve nome condiviso non di centrodestra

Ansa

"Eleggere il presidente della Repubblica questa volta è particolarmente difficile. Dobbiamo trovare un accordo su un nome super partes". Lo sostiene il segretario del Pd, Enrico Letta, precisando che "di fronte all'assalto al Colle del centrodestra abbiamo dovuto trovare un equilibrio fra respingere l'assalto e tenere un canale di comunicazione, per un nome condiviso e non di parte, quindi non un nome di centrodestra".