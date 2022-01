Quirinale, Letta: bandolo matassa si trova solo con accordo tra tutti

Ansa

"Per un successo c'è bisogno che la nostra logica 'non deve esserci un vincitore' prevalga. Non lo capiscono tutti. E non capirlo vuol dire non comprendere che il bandolo della matassa si trova solo con un accordo tra tutti". Lo ha detto Enrico Letta, segretario Pd, all'Assemblea dei Grandi Elettori in corso alla Camera. "Noi dobbiamo tentare nelle discussioni all'interno della maggioranza, tutto il possibile perché la quadratura de cerchio avvenga".