Quirinale, ipotesi Casini all'ottava votazione: in corso contatti

Ansa

"Il nome su cui si raccoglie la maggiore sensibilità mi pare sia quello di Pierferdinando Casini". Il leader di Cambiamo Giovanni Toti conferma che i centristi, ossia i gruppi che vanno da Fi a Udc e arrivano fino a Italia viva, stanno lavorando per portare il nome di Pier Ferdinando Casini all'ottava votazione per eleggere il presidente della Repubblica. E anche il leader della Lega Matteo Salvini fa sapere: "Non abbiamo mai messo veti a nessuno".