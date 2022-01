Quirinale, incontro tra Letta e Renzi | Pressing dei ministri per far votare anche i positivi al Covid

"Parlo di voti, di cose serie, sono il presidente di Coraggio Italia e sono abituato a dire le cose che faccio. Sarà Berlusconi a dire cosa vuole fare, se sciogliere la riserva, non c'è da fargli nessuna fretta secondo me, deciderà lui quando farlo. Io aspetto pazientemente, poi si vedrà in base alle sue decisioni, questa è la risposta del nostro gruppo". Così Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia. "Per noi devono vincere gli italiani, oggi è in atto un gioco di specchi, ho imparato che a Roma - ha concluso - ci sono giochi e giochetti di ogni genere ma bisogna essere coerenti".