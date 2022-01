Quirinale, in Consiglio dei ministri applauso per Mattarella

ansa

Il Consiglio dei ministri odierno è stato aperto da un applauso per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, eletto il 29 gennaio. Lo si apprende da fonti di governo. Il premier Mario Draghi ha convocato l'esecutivo per discutere le norme Covid: mascherine all'aperto, quarantene per gli alunni, il sistema dei colori delle Regioni e la modalità di conteggio dei casi di coronavirus.