Quirinale, i nomi "insoliti" del secondo giorno di voto: da Claudio Baglioni ad Al Bano fino a Roberto Mancini

Da Claudio Baglioni ad Al Bano fino a Roberto Mancini . Anche dalle schede della seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica spuntano nomi insoliti. Tra i voti compaiono ancora noti cantanti e volti tv, tra cui Enrico Ruggeri , Alberto Angela (nuovamente), i conduttori Massimo Giletti e Claudio Sabelli Fioretti e il comico Nino Frassica .

E ancora voti al filosofo Giorgio Agamben, a Christan De Sica, Alessandro Zan, al sociologo Domenico De Masi e di nuovo a Dino Zoff e Amadeus. Un voto anche per Aldo Moro.

Mattarella e Maddalena i più votati - Sono il presidente Sergio Mattarella e l'ex giudice Paolo Maddalena i più votati (39 per entrambi) della seconda giornata di votazioni per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Aumentano i voti rispetto a lunedì anche per Mario Draghi, Casini, Berlusconi, Bossi e Bersani.

Tra coloro che hanno ottenuto voti ci sono anche il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato con 14 voti, Umberto Bossi con 12, Giancarlo Giorgetti 8 come Marta Cartabia e Luigi Manconi, Silvio Berlusconi 7, Mario Draghi 4, Elisabetta Casellati 3, 2 voti a Casini e anche a Tremonti. Un voto, tra gli altri, a Tajani, Castagnetti, Gianni Letta, D'Alema, Silvia Fregolent (Iv) e Paola Taverna.