Quirinale, oggi seconda votazione: i leader di partito cercano l'accordo

"Credo che difficilmente andremo oltre la quinta, questa è la mia impressione ed è la mia speranza". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Credo - ha chiarito - che il Paese non possa essere appeso in un momento in cui è vero che Omicron dà segnali di abbassamento della curva, l'inflazione viene compensata da una crescita significativa, troveremo il modo di affrontare il caro bollette, ma c'è una grande questione internazionale, uno sconvolgimento in vista a 360 gradi: Russia e Ucraina; le elezioni di midterm in America, il 10 aprile ballottaggio francese, e il congresso in Cina".