Quirinale, Financial Times: "Il dilemma Draghi, rischio turbolenze da elezioni"

Ansa

"Il dilemma Draghi: rischio turbolenze per le elezioni presidenziali". E' il titolo di una lunga analisi del Financial Times sulle elezioni al Quirinale. "Il voto per un nuovo Capo di Stato potrebbe indebolire il governo e danneggiare le prospettive di riforma economica", scrive la testata britannica. "Draghi ha presentato ai politici italiani un dilemma: se mantenere il più celebre tecnocrate del loro Paese come primo ministro o eleggerlo come presidente della Repubblica, innescando potenzialmente una crisi paralizzante per un successore", spiega Ft.