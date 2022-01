Quirinale, Fico leggerà solamente il cognome se inequivocabile

ansa

Il presidente della Camera durante lo spoglio delle schede per l'elezione del Capo dello Stato leggerà solo il cognome quando è inequivocabile. Leggerà nome e cognome, invece, nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto. Lo ha annunciato Roberto Fico all'Ufficio di presidenza congiunto.