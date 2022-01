Quirinale, ex M5s scelgono il candidato: è il giurista Paolo Maddalena

Ansa

Sarà il giurista e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, il candidato per il Quirinale che voteranno gli ex parlamentari del M5s, un gruppo che tra i fuoriusciti e gli espulsi per non aver votato il governo Draghi conta circa 40 tra deputati (nel gruppo Alternativa) e senatori. Il nome è emerso dopo un sondaggio su una rosa di 13 candidati.