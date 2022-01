Quirinale, contatti Pd-Salvini: "Fermati o salta la maggioranza"

Tgcom24

Contatti sono in corso tra i vertici del Pd e il leader della Lega Matteo Salvini. Il tentativo dei dem, che lavorano per un vertice della maggioranza di governo, è di convincere il leader leghista a non procedere domani al voto su un candidato di centrodestra per il Quirinale, perché, è il ragionamento, così salta la maggioranza. Si creerebbe un muro contro muro e una situazione di caos con il rischio di precipitare il Paese in una situazione di forte instabilità.