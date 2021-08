Quirinale, Carfagna: prossimo Capo dello Stato? Sul modello di Mattarella

IPA

"Ovviamente un'idea ce l'ho, ma preferisco tenerla per me. Per il mio ruolo e il rispetto che devo al Quirinale evito di entrare in ogni dibattito su questo tema. Posso solo dire che al Paese, a mio avviso, serve un presidente di tutti, sul modello che ha offerto Sergio Mattarella garantendo stabilità, prestigio e autorevolezza all'Italia in momenti difficilissimi". Così Mara Carfagna, parlando del futuro Capo dello Stato.