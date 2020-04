Puglia e turismo, Michele Emiliano si commuove: "Fa male vedere vanificati gli sforzi di anni"

A "Live - Non è la d'urso" Michele Emiliano fatica a trattenere l'emozione di fronte alle immagini che mostrano alcuni imprenditori pugliesi impegnati a studiare nuovi sistemi per poter riaprire le proprie attività turistiche garantendo le nuove misure di sicurezza.

"Mi spiace molto per quello che sta accadendo perché avevamo fatto sforzi enormi per trasformare la Puglia in uno dei brand turistici più importanti del mondo - ha dichiarato il governatore della regione - È dura vedere quindici anni di lavoro che rischiano di andare perduti. C'è gente che ha trasformato l'idea stessa della Puglia e ci ha aiutato tanto, ora è tempo di ricambiare: dobbiamo difendere questo grande patrimonio".