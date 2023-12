Pubblica amministrazione, Zangrillo: "Alt aumenti a pioggia, si premi il merito"

In un'intervista alla "Stampa" illustra la situazione e spiega: "Bisogna fare i conti con la realtà e credo che questi 7,3 miliardi siano una somma veramente ingente, considerato il contesto in cui è maturata la legge di bilancio".

Premi ai dipendenti

In merito alla nuova direttiva sulle premialità dei dipendenti sottolinea. "Dobbiamo introdurre in maniera significativa il valore del merito nella Pubblica amministrazione. Per questo ho emanato una direttiva sulla performance con la quale inserisco un concetto abbastanza rigoroso di premio del merito, proprio perché non è più pensabile continuare con la logica degli aumenti a pioggia".