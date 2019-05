Pubblica amministrazione: aumentano "auto di Stato", una su 10 è blu

Consumatori: "Nessuna spending review" - "L'incremento - spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori - dipende anche dal numero maggiore di enti monitorati, ma non si può comunque sostenere che vi sia stata la famosa spending review".



Comuni e Sanità gli enti con più auto - Analizzando nel dettaglio i dati, si registra un piccolo calo nel numero di auto per le amministrazioni statali (-9), mentre nelle Università si registra un rialzo (+29). L'aumento più significativo interessa i Comuni (+2.102) e il settore della sanità (+2.105). I ministeri invece rispettano sostanzialmente tutti il tetto delle 5 vetture con autista stabilito per decreto dal governo Renzi.



Torino supera Roma per numero di auto - Sul territorio, guardando ai Comuni capoluogo, svetta Torino con 212 veicoli di proprietà, superando anche la Capitale che ne ha 133 ma ben 86 a noleggio senza conducente. Milano invece ne possiede solo due su 22 totali.



Ci sono poi oltre 2mila amministrazioni che dicono di non possedere le quattro ruote. Mancano però all'appello i dati di quasi 1.800 enti che non hanno preso parte al censimento annuale.