Province, Di Maio: "Per me si tagliano, è la linea M5s"

Il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, interviene sulla questione del ritorno delle Province, previsto dall'ultima bozza delle Linee guida per la riforma degli enti locali a cui ha lavorato il governo. "Per me si tagliano - spiega -. Ogni poltronificio deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari. Questa è la linea M5s". Ma Matteo Renzi attacca: "Diminuiscono i posti di lavoro, aumentano le poltrone".