Protocollo governo-sindacati coronavirus, Furlan (Cisl): se serve anche stop produzione

"E' un protocollo molto chiaro e dettagliato che ora va attuato in tutte le aziende ed in tutti i luoghi di lavoro" per contenere la diffusione del coronavirus e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche utilizzando un periodo di sospensione". Lo ha spiegato la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, dopo l'intesa tra governo e parti sociali. "Si potranno usare gli ammortizzatori sociali e il lavoro agile".

