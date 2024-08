Processo a Toti, Tajani: "Così si tenta di condizionare il voto"

"Trovo singolare che si faccia un processo durante le elezioni" in Liguria. A sostenerlo è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che si dice "perplesso: così si tenta di condizionare un voto quando credo che la stragrande maggioranza dei magistrati italiani avrebbe fatto scelte diverse da quanto avvenuto in Liguria. Tra l'altro il candidato avversario è l'ex ministro della Giustizia". Secondo Tajani "è tutto un po' troppo politicizzato, condivido le parole del ministro Nordio. E se Toti viene assolto che succede? Viene chiamato e rimesso a fare il presidente della Regione? Una parte minoritaria della magistratura non può sostituirsi alla politica, chi guida le istituzioni viene eletto dal popolo, non ha vinto un concorso".