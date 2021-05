Primo Maggio, Zingaretti: "Fedez ha ragione, via a concerti in sicurezza"

Ansa

"Ha ragione Fedez anche su concerti e sullo spettacolo. Come per le partite di calcio siamo pronti per offrire assistenza e organizzare in sicurezza un concerto allo stadio o palazzo dello sport". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo l'intervento del rapper sul palco del Concerto del Primo Maggio.