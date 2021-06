Primarie Roma, Gualtieri: "Bellissima giornata, onorato della fiducia"

IPA

"Come speravamo è stata una bellissima giornata di partecipazione e democrazia". Abbiamo ottenuto "una partecipazione alta e siamo contenti. Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. Siamo una grande squadra e da domani tutti uniti, si lavora per rilanciare Roma". Lo ha detto Roberto Gualtieri, intervenendo nella sala a via dei Cerchi adibita allo spoglio delle primarie del centrosinistra.